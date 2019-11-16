شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة طبية في أسوان توصي بعدم تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت ندوة طبية في أسوان بعدم استخدام المضادات الحيوية في علاج الأنفلونزا دون استشارة الطبيب للحفاظ على مناعة الجسم حتي يتمكن الجهاز المناعي للإنسان من القيام بوظيفته والتصدي للمرض.

وأكدت الندوة التي نظمتها جمعية الرحاب لتنمية المجتمع بأسوان للتوعية والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا قبل حلول فصل الشتاء تحت رعاية عيادات رحاب كيما، على عدم استخدام الادوية المضادة للاحتقان عند الاصابة بالانفلونزا حتي لا نمنع الافرازات الطبيعية التي تقاوم المرض داخل الجسم.

وأوضحت الدكتورة فاتن أمام نور اخصائية الباطنة العامة والحميات بأسوان، أن الماء هو أفضل مذيب للبلغم لذلك يجب تناول كميات مناسبة من المياه العادية عند الاصابة بالانفلونزا في فصل الشتاء لتعويض السوائل التي قد يفقدها الجسم خلال المرض.

ونصحت بتناول المشروبات الدافئة وارتداء الملابس الثقيلة نسبيا في حالة حدوث الرعشة عند الانسان المصاب بالانفلونزا وعدم استخدام خافض الحرارة مادامت درجة حرارة الجسم المصاب بالانفلونزا لم تتخطي 38 درجة.

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وأشارت إلى وجود أنواع كثيرة من فيروسات الانفلونزا التي قد تصيب الانسان أو الحيوان فقط وهناك نوع أخر يصيب كلا من الانسان والحيوان معا مثل انفلونزا الطيور أو الخنازير.

وأوضحت أنه توجد العديد من العادات السيئة التي تنقل الانفلونزا منها العطس بدون منديل وسوء التهوية وتقبيل المرضي، والبصق على الأرض لذا يجب تجنب هذه العادات السلبية للوقاية من انتشار هذا المرض.

وقالت الدكتورة فاتن إمام إن أمصال الأنفلونزا لا تكون مجدية بشكل كبير لان فيروس الانفلونزا يتغير كل موسم وياتي بشكل جديد ولا يوجد له مصل محدد لذلك تم تسميتها بالانفلونزا الموسمية، وينصح بعد الحصول على امصال الانفلونزا إلا في بعض الحالات التي تكون مناعتهم ضعيفة.

وأضافت أنه يجب رفع كفاءة الجهاز المناعي لجسم الانسان حتي يستطيع مقاومة الانفلونزا على مدار فصل الشتاء وذلك من خلال تناول الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال أو الليمون والجوافة علاوة مشروبات القرفة والجنزبيل ،وتناول حبة البركة مع عسل النحل بشكل منتظم.

من جانبه، أشار احمد عاطف مدير عيادات رحاب كيما التخصصية اننا نحرص على تنظيم العديد من الندوات الطبية بواسطة عدد من الاطباء المتخصصين بالتعاون مع جمعية الرحاب على مدار العام لرفع الوعي لدي أفراد المجتمع تجاه الامراض المختلفة بهدف الوقاية منها.