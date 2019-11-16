مع برودة الشتاء.. تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظًا على سلامة المواطنين وطرق الحماية منها وهى:
1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.
4. تمديد الأسلاك بعيدًا عن أماكن الرطوبة والحرارة.
5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال.
7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.
8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين.
9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.
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