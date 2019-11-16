شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منتجات «الإنتاج الحربى» بمعرض «WERPEX» للمياه والطاقة المتجددة بكينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة الإنتاج الحربى فى معرض «WERPEX»، المصاحب لأحد أهم المؤتمرات فى قارة إفريقيا للمياه والكهرباء والطاقة المتجددة، والمُقام بالعاصمة الكينية نيروبى، والذى أُقيم خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر الجارى، حيث شاركت الوزارة بعرض منتجات عدد من الشركات التابعة لها، ومنها ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة والمُعَدّات الأمنية من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما تم عرض مُعَدّات وأنظمة مكافحة الحرائق ومُعَدّات الاختبار والقياس من إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى كابلات النحاس والألومنيوم والكابلات الهوائية ذات الضغط العالى من إنتاج شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، إلى جانب عرض مولدات الكهرباء ووحدات الرى المختلفة من إنتاج شركة حلوان لمحركات الديزل، وعرض الأدوات والمُعَدّات الزراعية من تصنيع شركة حلوان للآلات والمُعَدّات، وتم عرض ماكيتات لمحطات معالجة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها شركة قها للصناعات الكيماوية.

وخلال الافتتاح، ألقت رئيسة وفد «الإنتاج الحربى»، ممثلة الوزارة، كلمتها، التى أكدت فيها التعاون البَنّاء والصادق للوزارة مع الدول الشقيقة فى إفريقيا وتقديم الدعم للشركات فى هذه الدول، من خلال تنظيم دورات تدريبية للاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات «الإنتاج الحربى».