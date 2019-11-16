شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة العقودة المؤقتة للمعلمين .. اعرف أهم 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365" فى النقاط التالية، أبرز وأهم 10 معلومات فى مسابقة العقودة المؤقتة للمعلمين تهم الأشخاص المتقدمين أو الذين تقدموا للمسابقة.

1ـ ليس كل من تقدم سيحصل على وظيفة فى المسابقة فهناك تخصصات مطلوبة وأخرى لا تحتاج إلى معلمين.

2ـ ليس كل من تقدم سيحصل على وظيفة فى الوقت الحالى فبعض المتقدمين سيتم التعاقد معه خلال الشهور أو العام المقبل.

3ـ التقدم فى المسابقة لا يمنحك الحق فى المطالبة بالتوظيف أو التعاقد إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة.

4ـ أهم معيار للاختيار والتعاقد هو الحصول على الشهادات المهارية مثل شهادة المعلم"icdl".

5ـ هناك فرصة ومتسع من الوقت للحصول على الشهادات المهارية، بشرط أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وحقيقة.

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6ـ حصول المتقدم على الشهادات المهارية بطريقة ملتوية أو قيامه بشراء الشهادة دون دخول امتحان سيؤدى إلى استبعاد الشخص المتقدم من المسابقة.

7ـ التعاقد سيكون وفق قانون العمل وليس قانون الكادر أو الخدمة المدنية، وسيحصل المعلم على تأمين وكافة حقوقه القانونية والمالية.

8ـ التقدم فى المسابقة متواصل خلال الفترة المقبلة وأيضا التعاقدات ستبدأ خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء مراحل التقدم وفحص الأوراق والمستندات.

9ـ لا يوجد موعد لغلق باب التقدم للمسابقة فهى مفتوح ويمكن تحديث البيانات فى أى وقت.

10ـ تقدم أكثر من 162 ألف متقدم حتى الآن.