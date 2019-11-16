شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 16/11/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن

نهاراً

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تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح بحيث تصبح اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغير مستقر،حيث يستمر تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحياناً وقد يصحبها تساقُط البَرَد محلياً، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: هادئ (2-5 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.



ليلاً

تسود أجواء باردة نسبياً عموماً.

وتبقى الفرصة مُهياة لهُطزل زخات أمطار رعدية في مُختلف المناطق مع ساعات المساء الأولى.

في حين يستمر تشكل السحب الرعدية ليلاً في أجزاء من مناطق البادية، مع فرصة لهُطول زخات أمطار رعدية في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار فوق المناطق الصحراوية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في بعض المناطق ، وتكون الاجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.