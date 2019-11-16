شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان: ماضون قدمًا لتعزيز التعاون وتحقيق الإخاء الإنساني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أول لقاء يجمعهما بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

الإمام الأكبر: وثيقة الأخوة الإنسانية محل اهتمام المنطقة العربية والإسلامية

البابا فرنسيس: وثيقة الأخوة الإنسانية كانت حلما بعيدا ولكن بمشيئة الرب أصبحت حقيقة وواقعا

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة بحاضرة الفاتيكان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين الأزهر والفاتيكان لتحقيق الإخاء الإنساني.

في بداية اللقاء، رحب البابا فرنسيس بفضيلة الإمام الأكبر، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي، واصفًا العلاقة بينهما بـ"الأخوة الصادقة"، وأبدى قداسته تطلعه لمزيد من التعاون بين المؤسستين العريقتين في نشر مبادئ الأخوة وثقافة التعايش المشترك.

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