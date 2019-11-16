شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: "إدارة رضاء المنتفعين" هدفها تقييم وتطوير الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، حرص إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقى الخدمة الصحية التى يحصلون عليها داخل المنظومة، للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التى يحصل عليها المواطن المصرى فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد السبكى، فى تصريحات له، أنه انطلاقًا من حرص منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على الحصول على آراء المواطنين بعد الحصول على الخدمات الصحية فى المنظومة - لتقييمها وتطويرها - تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التى قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، والتى يجرى من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أى عقبات من الممكن أن، تظهر من التطبيق الفعلى للخدمة.

وأوضح السبكى، أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والتى تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد متواجد ممثل عنها فى كل وحدة ومركز ومستشفى فى إطار التطبيق الفعلى للمنظومة، مؤكدًا تعيين أكثر من 80 مسئول رضاء منتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببوسعيد فى المرحلة الأولى.

وأضاف السبكى، أن تطبيق منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" يأتى فى إطار التحول الرقمى للمنظومة، وأنه جرى توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهى التى يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية، حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التى حصل عليها من خلال المنظومة، ونتائج كل تلك التقييمات تجمع إلكترونيا فى قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها فى حالة وجود أى قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحى الشامل.