شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أسوان تستقبل أوليمبياد الفتاة الأفريقية بمشاركة 10 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فاعليات أولمبياد الفتاة الأفريقية، التى تقام خلال الفترة من 15 وحتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة أسوان، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019. ويشارك فى الفعاليات، طالبات من الجامعات الأفريقية يمثلون دول: "السنغال ومالى وإريتريا وجنوب السودان وأوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا ومالاوى ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر" وأكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن أولمبياد الفتاة الأفريقية تنفذ فى مدينة أسوان فى إطار إعلان الرئيس أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، ويشارك فيها 80 فتاة أفريقية يمثلون بعض دول القارة السمراء وتم اختيارهم من الطلاب، ويتنافسون على عدد من الألعاب الرياضية. Advertisements

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