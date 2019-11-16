7 معلومات عن استعدادات المدارس لتوزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، ”الخليج 365” يقدم فى 7 معلومات أبزر استعدادات الوزارة لرحلة التابلت. 1ـ انتهاء مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من حصر طلاب أولى ثانوى فى المدارس الحكومية والخاصة المستهدفين فى رحلة توزيع التابلت. 2ـ تجهيز مخازن الوزارة والمديريات لاستقبال الجهاز اللوحى. 3ـ من المقرر وصول التابلت إلى مخازن الوزارة خلال الأيام المقبلة. Advertisements 4ـ يسلم التابلت للطالب بعد سداد مبلغ التأمين المقرر له. 5ـ تشغيل التابلت فورا وتدريب طلاب أولى ثانوى على استخدام منصة المحتوى الرقمى. 6ـ التابلت يسلم للطلاب من خلال المدرسة التابع لها الطالب. 7ـ التابلت ستعقد من خلاله امتحانات الترم الأول المقرر لها 11 يناير 2020.

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