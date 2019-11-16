شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسلط الضوء على نجاح مصنع الأسمرات فى تصدير ملابسه إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة القاهرة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، قصة نجاح مصنع لإنتاج الملابس بحى الأسمرات، يعملن به فتيات أحدث أحياء القاهرة بعد نقلهم من المناطق العشوائية، ليصدر انتاجه لألمانيا.

وقالت المحافظة، أن الأسمرات ليست مبانى جميلة فقط ، وليست وحدات سكنية لنقل أسر العشوائيات ولكنها مشروع كامل لبناء الإنسان المصري ثقافيا وفنيا وتكنولوجيا، مضيفة: أنه لم يكن الهدف فقط نقلهم الى مساكن جديدة ، بل بناء حياة جديدة ومواطن جديد ، والهدف ليس فقط بناء المكان بل بناء الإنسان.

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يذكر أن مشروع الأسمرات 1 و 2 يضم 11 ألف وحدة سكنية تم تسكينها بالكامل ، بينما تضم المرحلة الثالثة 7400 وحدة سكنية.