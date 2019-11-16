شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.. 8 معلومات تشرح أهدافها والدراسة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت المدارس التكنولوجية الفنية، هى البداية الحقيقة لتطوير منظومة التعليم الفنى، وخطوة حقيقة لتأهيل الطلبة الدراسين وربطهم بسوق العمل وإكسابهم مهارات حقيقة، حيث افتتحت وزارة التربية والتعليم عدة مدارس تكنولوجية فى مجموعة من التخصصات، كان أخر مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، ”الخليج 365” يقدم فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن المدرسة. 1ـ هى أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص بمجالى تكنولوجيا الزراعية والرى، وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى. 2ـ تقدم المدرسة تعليم ذات جودة عالمية. 3ـ تقوم المدرسة على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع العام والخاص للحفاظ على جودة المدرسة. 4ـ تساهم المدرسة فى تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى. Advertisements 5ـ سيتلقى الطالب تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم. 6ـ توفر المدرسة فرص تعيين لأوائل الدفعة والمتميزين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية فور تخرجهم. 7ـ سيحصل الطالب على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملى. 8ـ طلاب المدارس التكنولوجية لهم أولوية التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.. 8 معلومات تشرح أهدافها والدراسة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.