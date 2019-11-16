شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبادئ هامة ارتبطت بالبيع والشراء أقرتها محكمة النقض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرست محكمة النقض، مبادئ قانونية هامة تختص بها المحاكم الجنائية، والتعاملات القانونية بين بيع وشراء، و"الخليج 365" ينشر أبرز 6 مبادئ لمحكمة النقض.
1- يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن من تلقاء نفسها بعد وقفها جزاء لعدم تنفيذ ما طلبته.
2- لا يجوز للمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب من تلقاء نفسها.
3- لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته.
4- ليس فى القانون ما يوجب على المشترى سبق إعذار البائع قبل رفع الدعوى بصحة ونفاذ العقد.
5- التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم، صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث.
6- لا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها.
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