أخبار × 24 ساعة.. التأمين الصحى: صرف العلاج بالمجان لمرضى بورسعيد و40% من الخدمات الطبية تقدمها الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. بتنظيم مشترك مع سفارة مصر لدى صربيا.. إطلاق إعلان " أسوان - نوفى ساد " عاصمتى الشباب الأفريقية والأوروبية انطلاق اجتماعات سد النهضة فى أديس أبابا اليوم بمشاركة البنك الدولى ​الأوقاف: 1067 طن لحوم أضاحى تم توزيعها على المستحقين خلال 3 شهور مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن أفريقيا في يومه العالمى للسكر.. التأمين الصحى: صرف العلاج بالمجان لمرضى بورسعيد التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تقدم 40% من الخدمات الطبية فى مصر Advertisements وزير القوى العاملة: إطلاق 4 وحدات تدريبية متنقلة قريبًا وزيرة البيئة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى التعاون فى "الاقتصاد الدوار" محافظ الجيزة يقرر ترقية 101 معلم.. ويؤكد: رسالة المعلمين من أسمى الرسالات وزيرة البيئة تبحث مع مسئول أممى التعاون المشترك فى مجال الحفاظ على الأراضى

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