رئيس جهاز تنمية الوراق: نشتري الفدان من الأهالي بـ6 ملايين جنيه (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، إن الجزيرة ملتقى لـ3 محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وتصل مساحة المنطقة السكنية فيها إلى 1516 فدانًا، فيما تصل المساحة المملوكة للأهالي إلى 1260 فدانًا، مضيفًا أن باقي المساحة أملاك دولة.

وأضاف الدسوقي في حوار لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ 3 آلاف شقة كمرحلة أولى، على أن يتم تخصيصهم للمواطنين الراغبين في البقاء بالجزيرة، يمكن أن تزداد إلى 13 ألف وحدة في مراحل التطوير التالية.

وأشار رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، إلى أن سعر شراء فدان الأرض من الملاك يصل إلى 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن الجهاز استحوذ على 208 أفدنة من أرض الجزيرة حتى الآن.

وإلى نص الحوار..

- كم تصل مساحة جزيرة الوراق؟

جزيرة الوراق ملتقى لـ3 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وتصل مساحة المنطقة السكنية فيها إلى 1516 فدانًا، والمساحة المملوكة للأهالي تصل إلى 1260 فدانًا، وباقي مساحة الجزيرة، أملاك دولة.

- ما هو الموقف على الجزيرة الآن؟

عقب قرار مجلس الوزراء بتنفيذ مجتمع عمراني متكامل على أرض جزيرة الوراق، شكلت لجنة مع الشهر العقاري وهيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المدنية، لبحث ملكية الأهالي للأراضي، وتم فتح باب التقدم لبيع الأراضي والمباني بالتراضي.

- كم عدد الطلبات التي تم تقديمها؟

تقدم أكثر من 3 آلاف طلب لـ700 فدان، وهذه الطلبات عبارة عن عقود مسجلة وأخرى ابتدائية، والعقود المسجلة تم التعامل معها على الفور، لكن العقود السلبية تم فتح استمارة تسوية لها، لتقنين أوضاعها وإقرار ملكية صاحب الطلب للأرض أو المبنى.

- ما حجم المساحة التي استحوذت عليها الهيئة عقب شرائها من المُلاك؟

المجتمعات العمرانية تستحوذ حتى الآن على ما يقرب من 208 أفدنة، تم نقل ملكيتها من الأهالي للهئية وحصلوا على أموال نظير عملية البيع، كما أننا الآن في طريقنا لإنهاء نقل ملكية 150 فدانًا أخرى.

- كم وصل سعر فدان الأرض في الجزيرة؟

سجل سعر قيراط الأرض 250 ألف جنيه، ووصل الفدان إلى 6 ملايين جنيه.

- كم وصل حجم الأموال التي سددتها هيئة المجتمعات للأهالي نظير بيع الأراضي؟

حجم الأموال التي دفعتها الهيئة تجاوز مليار و200 مليون جنيه، وهناك عائلة واحدة كانت تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي حصلت على 198 مليون جنيه، كما يوجد فرد واحد كان يمتلك 6 أفدنة حصل وحده على 120 مليون جنيه كثمن الأرض.

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- ما هي البدائل التي يتعامل بها الجهاز مع الأهالي؟

نتعامل مع المواطنين في ضوء 3 بدائل، الأول أن يحصل المواطن على مقابل مادي، والثاني الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بديلة، في إحدى المدن الجديدة، أما البديل الأخير فهو الحصول على وحدة سكنية في مدينة الوراق بعد تطويرها.

- هل تقدم أحد الأهالي بطلب للحصول على وحدت سكنية بديلة خارج جزيرة الوراق؟

75 مواطنًا تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة خارج الجزيرة، تم تخصيص 55 وحدة لهم في مدينة العبور، و20 وحدة أخرى في مدينة أكتوبر الجديدة.

- وما هي مواصفات هذه الوحدات؟

الشقق تقع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة.

- وماذا عن طلبات المواطنين للبقاء في الجزيرة؟

من المقرر أن يتم تنفيذ 3 آلاف شقة كمرحلة أولى، على أن يتم تخصيصها للمواطنين الراغبين في البقاء بالجزيرة، ويمكن أن يتم زيادة عدد الوحدات إلى 13 ألف وحدة في مراحل التطوير التالية، على أن يكون ذلك وفقًا للمخطط العام للمدينة ومراحل تطوره وفقًا للاحتياجات.

- هل واجهت صعوبة في التعامل مع المواطنين؟

في بداية تعاملنا مع الأهالي كان هناك معارضة منهم في عمليات البيع والشراء، لكن بعد ذلك بدأ هؤلاء المواطنين في التجاوب معنا بشكل كبير مع بداية فهمهم لحقيقة الأمور، ووعيهم أن الهدف هو تطوير الجزيرة وليس تهجير أهاليها، خاصة وأن وزارة الإسكان طرحت عليهم بدائل متعددة، ولم يتم إجبار أي مواطن على اختيار بديل معين.

- ما هو الموقف التنفيذي لعمل المشروعات على أرض جزيرة الوراق؟

نعمل الآن على استلام الأراضي من المواطنين فقط، ولم نبدأ في تنفيذ أي مشروعات، لكن المرحلة الأولى تتضمن تطوير 160 فدانًا، وتوجد مرحلة عاجلة، على مساحة 41 فدانًا، سيتم تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية عليها.

- ماذا عن المخطط العام لجزيرة الوارق؟

حتى الآن لم يتم وضع تصور نهائي للمشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض جزيرة الوراق، فالمخطط في تغير مستمر، لكن من المقرر أن يتضمن المخطط مناطق استثمارية، وحديقة مركزية وممشى سياحي، بخلاف مشروعات البنية التحتية من طرق ومحطات مياه وصرف وكهرباء.

- متى يتم تنفيذ المرحلة العاجلة من تطوير الجزيرة؟

البدء في تنفيذ المرحلة العاجة من التطوير ستكون بداية العام المقبل، من خلال البدء في تنفيذ الوحدات البديلة والممشى السياحي.​