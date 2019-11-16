سيارتا إطفاء تخمدان حريقا بقطعة أرض بالقرب من مستشفى الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الجمعة، حريقا محدودا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض فضاء مجاورة لمستشفى الهرم. بلاغ ورد إلى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض مجاورة لمعرض شهير وبالقرب من مستشفى الهرم. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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