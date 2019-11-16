حريق في أرض فضاء بجوار معرض شهير بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في كمية مخلفات بقطعة أرض فضاء بمنطقة الهرم، مساء الجمعة.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار معرض شهير.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة.
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