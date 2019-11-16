مصر | السيطرة على حريق في مخلفات بالقرب من مستشفى الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق في مخلفات بالقرب من مستشفى الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض فضاء بالقرب من مستشفى الهرم.
وعلى الفور، دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات الملقاة بقطعة الأرض، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.
وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.