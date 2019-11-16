مصر | السيطرة على حريق في مخلفات بالقرب من مستشفى الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق في مخلفات بالقرب من مستشفى الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب في كمية من المخلفات، بقطعة أرض فضاء، بالقرب من مستشفى الهرم، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض فضاء بالقرب من مستشفى الهرم.

وعلى الفور، دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات الملقاة بقطعة الأرض، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

