شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور»: تعديلات القانون حصنت المحامين.. ونجحنا فى معركة تنقية الجداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة شملت تحصينات للمحامين فى أداء عملهم، وأضاف: «لا يوجد قانون يحجم سلوك المجتمع قبل وقوع الفعل، والتجاوزات فى حق المحامى أو المواطن ستحدث، لكن المهم كيف تدار الأزمة للحفاظ على كرامة المحامى والحصول على حقه»، مشيدًا فى الوقت نفسه بتعامل الجميع مع أزمة اعتداء ضابط شرطة على محامى المحلة، وبقرار وزير الداخلية بوقف الضابط، وتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه فى الساعات الأولى من الأزمة عقب تواصل النقابة معه، فضلًا عن إيقاف 3 ضباط أساءوا للمحامين عبر صفحاتهم على فيسبوك.

وأوضح عاشور، خلال كلمته فى مؤتمر شباب المحامين بالإسكندرية، أن إنفاق النقابة على المعاش ومشروع العلاج تجاوز 950 مليون جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدًا نجاح النقابة فى معركة تنقية الجداول، وأشار إلى أنه سعيد بحالة الصحوة النقابية التى يلمسها لدى الأجيال الشابة، وحرصهم على قيم المحاماة وتقاليدها والإيمان بها كرسالة، كما أن غالبية أسماء التكتلات الشبابية تعبر عن أهداف وتقاليد المحاماة التى ورثتها المهنة من أجيال سابقة.

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وشدد «عاشور» على أهمية الاجتماعات الدورية للنقابات الفرعية مع مديريات الأمن لإنهاء أى أزمة، ما سيساهم فى نقل العلاقة الودية المحترمة للجميع، إضافة لتفعيل البروتوكول الخاص بالتعامل مع النيابة العامة، لتقديم الطلبات من خلال موظف مخصص من النقابة الفرعية لإنهاء ظاهرة وقوف المحامى أمام باب النيابة، وأشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة عام 2019، شملت ضمانات وحصانات للمحامى أثناء تأدية وظيفته، منها عدم جواز القبض عليه بجرائم السب والقذف والإهانة، وجرائم الجلسات التى تقع أثناء أداء عمله فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنيه وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجارى يتجاوز الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات، ويبلغ الحد الأقصى للمعاشات بالمشروع المقدم 3 آلاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية دورية 5%، وزيادة المعاشات القديمة التى تقل عن 625 جنيها بنسب تتراوح من 15 إلى 35 %، وتوقع زيادات أخرى مقبلة وخاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى.

وأكد عاشور، على نجاح النقابة فى تنقية جداولها رقميًا، بإخراج غير المشتغلين الذين كانوا يشاركون المحامين فى مواردهم المالية، و«ستكون المرحلة الثانية تنقية كيفية، فلن يكون وسط المحامين من صدر بحقه أحكام مخلة بالشرفة، أو يسىء لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار أن ينسب هذا الشخص إلينا، وهذا يحتاج لوقت بالتأكيد».

وأشار «عاشور»، إلى أن النقابة أعلنت عن 10 آلاف وحدة سكنية من وزارة الإسكان بسعر 1800 جنيه للمتر كاملة التشطيب، وتقسيط على 20 عاما، منذ سنتين، ولم يتقدم لها سوى 3500 محام فقط، وتم التواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات جديدة بسعر مدعوم وبالتقسيط، وسيعلن عنها قريبا، لافتًا إلى الانتهاء من 200 وحدة ببرج العرب، والمرافق ستدخل إليها خلال شهرين، وسيتم تسليمها الحاجزين، على أن تطرح الوحدات المتبقية بعد ذلك للراغبين.