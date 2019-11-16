شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات سوريا الديمقراطية يشكر مصر على وقوفها مع السوريين ضد عدوان تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مظلوم عبدى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، عن شكره للحكومة المصرية، على وقوفها مع الشعب السورى فى مواجهة العدوان التركى الذى يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في شمال سوريا.

كما شكر عبدي فى تدوينة له عبر "تويتر" القيادة المصرية على مواقفها الإيجابية حيال قوات سوريا الديمقراطية والتي تعكس هوية المجتمع السوري التعددى.

‏كما أشاد مظلوم عبدى ، قائد قوات سوريا الديمقراطية بجهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكدا أن مواقفه الأخيرة لها وقع إيجابي في مسار مكافحة تنظيم داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير.

وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية ، أن التحالف الدولى ضد داعش شدد يوم أمس على ضرورة إلحاق الهزيمة الكاملة بالتنظيم وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة.