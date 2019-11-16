شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى بيلوسى عن هجوم ترامب على شاهدة بجلسة العزل: تخويف الشهود مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نانسى بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب ، للصحفيين إنها لم تر تغريدة الرئيس ترامب ولن تتأمل فيما إذا كان يمكن إدراجها ضمن سجلات الجلسة على الرغم أنها قالت إن تخويف الشهود يعد جريمة، وأضافت أنها فخورة بالسفيرة ووطنيتها.

وحاولت مراسلة يى إن إن أن تظهر لها تغريدة على هاتفها وهى تمشى إلى مكتبها ، لكن رفضت بيلوسى الاطلاع عليها قائلة "أنا متأكدة من أننى سأراها".

قام النائب ديفين نونيس عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالتدقيق فى شهادة مارى يوفانوفيتش سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا، قبل أن يبدأ فى سلسلة من الأسئلة فى جلسة عزل ترامب الثانية.

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ثم واصل انتقاد التحقيق فى استقالة الديمقراطيين فى مجلس النواب ، مشيرًا إلى أنهم "سيعودون إلى الكابيتول ، ويقومون بالكشف عن مزيد من المعلومات السرية.

وعلى الجانب الآخر بدا محامى الجمهوريين ستيف كاستور بطرح الاسئلة على السفيرة، ومن المتوقع ان يركز الجمهوريون على أنها لم تكن فى منصبها فى الوقت الذى جرت فية المكالمة محل الجدال.

قبل الجزء الثانى من الجلسة ، اشارت سى إن إن إلى ان الجمهوريين فى مجلس النواب يخططون لتسليط الضوء على أن يوفانوفيتش ليس لديها معرفة مباشرة بمحادثات ترامب مع زيلينسكى أو رغبته فى إعلان أوكرانيا عن تحقيقات فى منافسيه السياسيين ، بمن فيهم بايدن.

وبحسب التقرير فقد تركت الشاهدة منصبها فى شهر مايو ، قبل شهرين من الاتصال الهاتفى الحاسم مع زيلينسكى ، وقبل علم الأوكرانيين أن هناك تعثرًا فى حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 391 مليون دولار.