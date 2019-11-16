شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يدافع عن ترامب: تغريدته عن يوفانوفتش ليست تخويفا للشهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام عن تغريدة الرئيس ترامب حول السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش ، قائلاً إنها لم تكن تخويفًا للشهود، وفقا لما نشرته السي ان ان.

وقال: "لم تكن تغريدة الشهود تخويفًا ، بل كانت مجرد رأي الرئيس ، هذه ليست محاكمة ، إنها عملية سياسية حزبية ووصفها بمهزلة غير شرعية ممنهجة ضد الرئيس، واصفا الامر كله بانه وصمة عار في التاريخ الامريكي.

كما صرح المستشار الجمهوري ستيف كاستور "أن هناك عناصر في المؤسسة الأوكرانية تدافع عن" الرئيس ترامب أثناء استجوابه للسفير الأمريكي السابق في أوكرانيا.

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رداً على أسئلته ، قالت يوفانوفيتش إنها لا تملك "أي معلومات توحي" بأن ترامب كان مستهدفًا، ثم قام كاستور بإحضار صحفي التحقيق الأوكراني بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب إدانته بتهمة الاحتيال المالي التي حصل عليها المحامي الخاص روبرت مولر.

وقال كاستور، "الطريقة التي تطورت بها الأحداث ... ان مانافورت ترك الحملة وقد بدأت بالتأكيد فترة من الاهتمام بعلاقات مانافورت مع روسيا وما إلى ذلك" ، وقالت السفيرة السابقة ردا على هذه النقطة

"أعتقد أن هذا قد يكون التأثيرالولايات المتحدة على الاخرين فمن الواضح أنه كان من مصلحة الصحفيين وغيرهم هنا ، أن مانافورت كان المستشار السياسي للرئيس الاوكراني السابق، ورئيس الحملة الانتخابية لترامب هنا ، وهكذا نعلم جميعًا أنه كانت هناك دعاوى قضائية وما إلى ذلك حيث أدين السيد مانافورت بأفعال معينة ، لكن في نهاية المطاف ، فاز الرئيس ترامب بالانتخابات".