أخبار مصر | تعرضت للحرق على يد خالتها.. أول تحرك من التضامن بشأن الطفلة هبة أحمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرضت للحرق على يد خالتها.. أول تحرك من التضامن بشأن الطفلة هبة أحمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة هبة أحمد المتواجدة بمستشفى بلبيس العام بعد تلقي بلاغات حول تعرضها للتعذيب.

وبعد إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المشفى.

وبعد التحري تبين لفريق التدخل السريع أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، كما علم الفريق أن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بأداة معدنية، وقام فريق التدخل السريع بعمل محضر في قسم شرطة بلبيس وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق .

ويبحث الفريق نقل حضانة الطفلة إلى أحد أعمامها والذي طلب رعايتها وسيتم ذلك بعد دراسة حال الأسرة ومدى استعدادها لرعاية الطفلة إما إلحاقها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وسيتم اختيار المصلحة الفضلى للطفلة، على أن ترافقها أخصائية اجتماعية من أعضاء فريق التدخل السريع خلال ٤٨ ساعة القادمة.