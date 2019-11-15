أخبار مصر | أنسولين وعلاج مجانا.. التأمين الصحى الشامل يحتفل باليوم العالمى للسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنسولين وعلاج مجانا.. التأمين الصحى الشامل يحتفل باليوم العالمى للسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ومستشفى الزهور يوما لمرضى السكر بالتعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، فى إطار إحياء منظومة التأمين الصحى الشامل باليوم العالمى للسكر الذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بورسعيد لمبادرة صحية للتوعية بمرض السكر فى مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، إذ شهدت إقبالا كثيفا من قبل مرضى السكر، وأجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريض.

وأوضح، أنه تم إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكر، وتوزيع عدد من أقلام الأنسولين وعدد من العلاجات الخاصة بمرض السكر، كما أنه تم عمل عدد من الفعاليات التوعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه وهى الفعاليات التى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعى الصحى لدى المواطنين فى مختلف المجالات التى ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعاليات التوعوية لعدد من الأمراض فى المجتمع.