أخبار مصر | الارصاد تعلن طقس السبت ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الارصاد تعلن طقس السبت ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، حيث من المتوقع أن تعود حالة الطقس إلى معدلاتها الطبيعية، بعد توقع خبراء الأرصاد وجود تقلبات فى الأحوال الجوية.
توقعات الطقس والارصاد الجوية
وتوقع خبراء الارصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حالة الجو غدا
وأوضح خبراء الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بحالة الجو غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 19 26
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 26
الإسكندرية 19 26
بلطيم 20 25
مطروح 17 25
السلوم 16 24
سيوة 11 24
بورسعيد 21 25
دمياط 20 26
الزقازيق 19 27
الاسماعيلية 17 28
السويس 18 26
العريش 16 26
رفح 15 26
رأس سدر 19 26
نخل 11 25
نويبع 22 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 21 28
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 28
مرسى علم 21 28
الفيوم 18 26
بنى سويف 18 26
المنيا 15 26
أسيوط 16 27
سوهاج 16 28
قنا 17 31
الأقصر 18 28
أسوان 19 29
أبوسمبل 18 28
الوادى الجديد 18 27
شلاتين 21 28
ابو رماد 21 28
حلايب 22 26
رأس حدربة 22 26