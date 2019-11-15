أخبار مصر | عاجل.. قطع المياه عن منطقة بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قطع المياه عن منطقة بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 7 صباح السبت.

يأتي ذلك فى إطار أعمال الصيانة بخط الطرد الرئيسى قطر 400 لمحطة رفع صرف صحى العمرانية الجديدة، بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم.

وناشدت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.