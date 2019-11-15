أخبار مصر | دم ملوث وذباب قاتل.. الصحة تصدر توضيحا عاجلا للمصريين

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ردت وزارة الصحة والسكان، على ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية، بالإضافة إلى وجود دم ملوث.

وقالت الوزارة في بيان صحفى لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لانتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن مصر خالية تماماً من كافة الحشرات الوبائية، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

كما نفت الوزارة أيضا، شائعة دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، مشيرة إلى أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كافة أكياس الدم المتوافرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض.

وأوضحت أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض.