مصر | إصابة 10 اشخاص في حادث تصادم بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 اشخاص في حادث تصادم بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة قسم أول العامرية، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين 3 سيارات نقل ثقيل، مما أدى إلى إصابة 10 اشخاص.

تلقى اللواء اشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالكيلو 30 بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالمعاينة أن الحادث بين 3 سيارات نقل ثقيل، أمام شركة حسن علام بالطريق المشار إليه، أسفر عن اصابة 10 اشخاص بجروح وكدمات وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.