مصر | إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 أشخاص إحداهما بغيبوبة تامة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين البرشا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 5 مصابين أحدهما في غيبوبة تامة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي نقل بالصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا المار على مركز ملوى.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: أشرف أحمد سيد، 32 عاما، عامل، مقيم بمركز ملوى، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالرأس طولة 5 سم، وحسن زغلول سعد، 33 عاما، موظف، مقيم بمركز ملوى، ويحي ناجح عبد الرحمن، 35 عاما، سائق، مقيم بمركز ملوى، مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 15 سم وفي غيوبة تامه، أحمد أشرف على، 23 عاما، عامل، مقيم بمركز ملوى، مصاب بكدمات بالجسم وجرح قطعي طول 4 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وإسماعيل محمد ناجح، 22 عاما، عامل، مقيم بمركز ملوى، مصاب بإشتباة بنزيف داخلي بالبطن، واشتباة كسر بالضلوع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.