مصر | غداً.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهماً بـ "فض إعتصام رابعة" أمام المستشار خفاجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهماً بـ "فض إعتصام رابعة" أمام المستشار خفاجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدًا السبت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

وكانت القضية مؤجلة بالجلسة الماضية لورود التقرير الخبير الاجتماعي الخاص بأحد المتهمين في الحدث.

كان قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.. والتي كانت تنظر القضية علي مدار الجلسات الماضية.. وقرر إسناد نظرها الي دائرة المستشار معتز خفاجي.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.