مصر | "سحب نياشين مرسي" أبرزها.. تعرف على قضايا مجلس الدولة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحب نياشين مرسي" أبرزها.. تعرف على قضايا مجلس الدولة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد مجلس الدولة غدا السبت، نظر العديد من القضايا الهامة التي استحوذت على متابعة الشارع المصري ومن بينها.

نظر الدعوى المطالبة بقضاء الناشط علاء الفتاح فترة المراقبة الشرطية بمسكنه

تنظر غدا، محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي. تنظر غدا، محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مكتب خالد علي للقانون بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضي بها عليه في مسكنه بألا يبرح هذا المسكن من الغروب حتى الشروق بدلًا من تنفيذها بتسليم نفسه لقسم شرطة الدقي يوميًا من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 56588 لسنة 73 قضائية، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءات تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، وكذلك فعلت المحاكم، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب. Advertisements

نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

وكما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 16نوفمبر الجاري. وكما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 16نوفمبر الجاري. وذكرت الدعوى التي حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.



"الإدارية العليا" تحدد 16 نوفمبر لإعادة المرافعة في "حل حزب البناء والتنمية"

فيما تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 16 نوفمبر الجاري . فيما تنظر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، غدا إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 16 نوفمبر الجاري . وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من اللجماعات الإرهابية له.