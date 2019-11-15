شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشارك جامعة سيناء احتفالها بتخريج دفعة من طلاب فرعها بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حفل جامعة سيناء بتخريج الدفعة العاشرة ربيع 2019 من طلاب فرع الجامعة بالعريش، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي السابق، والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع الأكاديمي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير في كلمته التي القاها خلال الحفل على الدعم الذي تقدمه الدولة للشباب ومواجهة تحديات العصر، مشيراً إلى دور الجامعات في تأهيل الشباب لمواجهة تلك التحديات، لافتاً إلى الدور الهام الذي تلعبه الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي المصرية، وإعداد الشباب لسوق العمل وخدمة الوطن في كافة المجالات.

وطالب عبدالغفار الجامعات بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية وفقاً للمعايير العلمية العالمية وتطوير المناهج .

ووجه الوزير التهنئة للخريجين وأسرهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها أسر الطلاب لتخريج كوادر علمية تسهم في بناء الوطن، وتحقيق أهدافه .

وأشاد الوزير خلال كلمته بالدور الوطني الذي يقوم به الدكتور حسن راتب في دعم النابغين والمتفوقين من شباب الوطن.

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ولفت الوزير خلال كلمته الخريجين إلى ضرورة الاستمرار في تحصيل العلم ودور ذلك في مواجهة تحديات سوق العمل والتي تتطلب مزيدا من المهارات والتي يتم اكتسابها من خلال الخبرات واستمراريه التعلم.

ومن جانبه عبر د. حسن راتب عن سعادته بالإنجاز الذي حققته الجامعة منذ نشأتها في عام 2005 ومواجهة التحديات والصعاب التي واجهته منذ بدء التفكير في الاستثمار بأرض سيناء

واستعرض راتب كذلك أعمال التوسعات التي تشهدها الجامعة وافتتاح فرع أخر لها بمدينة القنطرة وزيادة عدد الكليات بها.

وتحدث حاتم البلك عن دور الجامعة في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واستمرار أعمال التطوير داخل الجامعة على كافة الأصعدة، مشيداً في ذات الوقت بتسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على المكانة التي وصلت اليها الجامعة وما تلعبه من دور وطني لإتاحة التعليم في سيناء، كما تناول ملامح من مسيرة العطاء للجامعة، موجهاً الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقدموه من تسهيلات أمنية ولوجستية تضمن استمرار نجاح الجامعة.

في حين وجه مفيد شهاب التحية للدكتور خالد عبدالغفار مشيداً بدوره في قيادة منظومة التعليم العالي بمصر، مؤكداً على دور الخريجين في خدمة المجتمع وبدء مرحلة العطاء وإتقان العمل، كما توجه بالتهنئة لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب محفزًا إياهم بضرورة الاستمرارية بالحفاظ على النجاح وخدمة الوطن.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الجامعة والتوسعات التي شهدتها من حيث عدد الكليات وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها، وافتتاح فرع الجامعة بمدينة القنطرة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.