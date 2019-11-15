شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان مشروع تطوير محور المحمودية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الجمعة، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وممثلى الجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مخطط تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يوفر الأنشطة المختلفة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لخدمة سكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذا استعراض نقاط الربط بين محور المحمودية، والمحاور والطرق المختلفة من أجل تيسير الحركة المرورية بالمحافظة.

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وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تطوير تقاطعى المطار، و14 مايو، والربط بمحور المحمودية، وتطوير مزلقانات السكة الحديد (14 مايو – المطار – محرم بك)، كما قدم ممثل وزارة التموين نموذجين لإقامة السوق البديل لسوق الجملة بالإسكندرية، والذى سيتم إزالته ضمن أعمال تطوير محور المحمودية، حيث تبلغ مساحة المرحلة العاجلة لإقامة السوق 20 فداناً، ومساحة المرحلة الأولى 50 فداناً.

وأكد الوزير أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يُعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمحافظة، وسيرفع من قيمة الأراضى بهذه المنطقة، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية، كما يُعتبر المحور طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن طول مسار محور المحمودية يبلغ حوالي 21.6 كم، وتمj زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6: 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.