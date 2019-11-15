شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي بلبيس بالشرقية يستقبل طفلة تعاني من آثار ضرب وتعذيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى بلبيس المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، طفلة في الثانية عشرة من عمرها، تعاني من آثار ضرب وتعذيب وإحمرار حول العينين وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة للتحقيق

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تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من مستشفي بلبيس المركزي، بوصول طفلة تبلغ من العمر قرابة 12 عاما، وبها أثار ضرب وتعذيب بالعينين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الإستقبال، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لها.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فور وصول الطفلة للمستشفي تم إجراء الكشف الطبي عليها من قبل إخصائيين واستشاريين في تخصصات الجراجة والباطنة والأطفال، وتم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها برئاسة مدير المستشفى.

وتبين أنها تعاني من الإصابة بإحمرار شديد حول العينين وجروح وكدمات بالظهر والذراعين مؤكدا على أن حالتها الصحية مستقرة وجاري تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لحين تماثلها للشفاء.