شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الغضبان يهدى درع محافظة بورسعيد لقبطان سفينة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، درع المحافظة لقبطان السفينة السياحية "dream ocean" التي استقبلها ميناء بورسعيد السياحي فجر اليوم الجمعة، وعلى متنها 1139 سائح من مختلف الجنسيات .

ورحب محافظ بورسعيد، بطاقم السفينة مبديا سعادته لوجودهم على أرض بورسعيد خاصة ومصر عامة، ومن جانبه أشاد قبطان السفينة بحفاوة الإستقبال داخل ميناء بورسعيد السياحي.

«الغضبان» يهدى درع محافظة بورسعيد لقبطان سفينة سياحية

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال السفينة والتي تغادر الميناء استكمالا لرحلتها بعد إنهاء السائحين جولاتهم الحرة بين بورسعيد والقاهرة، مشيرا إلى أن استقبال هذه السفينة يساهم في تشجيع السياحة وإستعادة سياحة اليوم الواحد .