شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة "حقوق الملكية الفكرية" للتعريف بتوثيق الرسائل العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، ندوة بعنوان " حقوق الملكية الفكرية ".

وتناولت الندوة بحسب بيان جامعة حلوان، شرح مفهوم حماية الملكية الفكرية، وتوضيح الشروط وضوابط الاقتباس من الرسائل والمراجع والمؤلفات العلمية، إلى جانب معرفة كيفية توثيق الباحث والمؤلف لرسالته أو مؤلفه برقم إيداع يثبت ملكيته لأفكاره وبحثه أو مؤلفه.

كما تضمنت الندوة الفرق بين الملكية الفكرية الأدبية ونظيرتها العلمية، والحديث عن جرائم اختراق حقوق الملكية الفكرية حيث يعد جرم يحاسب عليه القانون.

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