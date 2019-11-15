شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمى للسكر.. التأمين الصحى: صرف العلاج بالمجان لمرضى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، باليوم العالمي للسكر الموافق 14 نوفمبر من كل عام، حيث قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد و مستشفى الزهور بتنظيم يوم لمرضى السكر، بالتعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، وبالتعاون مع عدداً من الجهات المعنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي ، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل عن إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد لمبادرة صحية للتوعية بمرض السكر وذلك في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث تم إطلاق مبادرة "اهزم السكر.. لحياة أفضل"، وهي المبادرة التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل مرضى السكر، حيث أجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريضاً .

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وأكد السبكي ،أنه تم إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكر, وتوزيع عدد من أقلام الأنسولين وعدد من العلاجات الخاصة بمرض السكر, كما أنه تم عمل عدد من الفاعليات التوعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه, وهي الفاعليات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعي الصحي لدى المواطنين في مختلف المجالات التي ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعليات التوعوية لعدد من الأمراض في المجتمع .