شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمى للسكر.. التأمين الصحى: صرف العلاج بالمجان لمرضى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور أحمد السبكي ، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل عن إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد لمبادرة صحية للتوعية بمرض السكر وذلك في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث تم إطلاق مبادرة "اهزم السكر.. لحياة أفضل"، وهي المبادرة التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل مرضى السكر، حيث أجرت القافلة أعمال الفحص لقرابة 500 مريضاً .
وأكد السبكي ،أنه تم إجراء العديد من الفحوصات لمرضى السكر, وتوزيع عدد من أقلام الأنسولين وعدد من العلاجات الخاصة بمرض السكر, كما أنه تم عمل عدد من الفاعليات التوعوية بخطورة مرض السكر وكيفية الوقاية منه, وهي الفاعليات التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع معدل الوعي الصحي لدى المواطنين في مختلف المجالات التي ستشهد قريبا انطلاق عدد من الفعليات التوعوية لعدد من الأمراض في المجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه العالمى للسكر.. التأمين الصحى: صرف العلاج بالمجان لمرضى بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.