شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يصدر نسخة من أول مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البيت الأبيض نسخة تقريبية من أول مكالمة هاتفية للرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني مع بدء جلسة الاستماع يوم الجمعة، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن محادثة التهنئة احتوت على عدد قليل من الطلبات التي طلبها ترامب فى مكالمة هاتفية في يوليو. لكنها أظهرت حرص ترامب على إشراك فولوديمير زيلينسكي ، الذي سيطلب منه فيما بعد التحقيق مع منافسيه السياسيين.

وقال ترامب في مكالمة أبريل: "عندما تكون مستقرًا ومستعدًا ، أود أن أدعوك إلى البيت الأبيض. سيكون لدينا الكثير من الأشياء للحديث عنها ، لكننا معك طوال الطريق".

جاء إصدار النص بعد شهر ونصف من وعد ترامب لأول مرة بنشره. وقال للصحفيين في سبتمبر إنه حريص على الإفراج عن تلك المكالمات ، معتقدين أنها ستدعم ادعاءاته بالبراءة في الوقت الذي تسارع فيه تحقيقات المساءلة.

واعتبرت "سى إن إن" أن المكالمة في الواقع ، تحتوي الغالب على مجاملات من ترامب وزيلينسكي حول الانتخابات الأوكرانية الأخيرة.

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وقال ترامب "أعتقد أنك ستقوم بعمل رائع. لدي العديد من الأصدقاء في أوكرانيا يعرفونك ويحبونك". "لدي العديد من الأصدقاء من أوكرانيا وتوقعوا - بصراحة - أن تفوز. إنه لأمر مدهش حقًا أنك فعلت هذا."

وأوضحت الشبكة، أن لهجة ترامب كانت أكثر ودية من محادثة يوليو ، والتي طلب خلالها من زيلينسكي بدء تحقيقات حول بايدن وانتخابات عام 2016.

وبعدما أشاد زيلينسكي بالشعب الأوكراني ، ذكر ترامب ملكيته في وقت ما لامتياز تنظيم حفل ملكة جمال الكون.

وقال ترامب "عندما كنت أمتلك حق تنظيم حفل ملكة جمال الكون ، كان لديهم دائمًا أناس رائعون. كانت أوكرانيا دائمًا تمثل جيدًا".