شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدة رئيسية فى جلسة عزل ترامب: وقف الدعم الأمريكى لأوكرانيا خطأ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، فى شهادتها بجلسة عزل ترامب فى الكونجرس، المنعقدة حالياً، عن أهمية الدعم الأمني الأمريكي لأوكرانيا قائلة إن أمريكا تري الامكانيات في أوكرانيا بينما تري روسيا الخطر ، مشيرة الى هناك مواقف وقناعات مشتركة بين اوكرانيا والولايات المتحدة، تستوجب الحفاظ عليها.

وبحسب شبكة "سي ان ان"، قالت السفيرة السابقة "إن الولايات المتحدة هي أقوى دولة في تاريخ العالم، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى قيمنا. وقد مكنت قيمنا شبكة التحالفات والشراكات التي تدعم قوتنا، لكن التخلي عنها حالياً خطأ.

كما تحدثت يوفانوفيتش عن "الحرب الساخنة" التي تدور حاليًا بين أوكرانيا وروسيا، وقالت: "أصبحت أوكرانيا الآن ساحة معركة لمنافسة القوى العظمى للسيطرة على الأراضي والقيادة الأوكرانية".

وأشارت السفيرة ، إلى أن الولايات المتحدة قدمت "مساعدة أمنية كبيرة" منذ اندلاع الحرب في عام 2014 - وتحدثت عن العواقب إذا هزمت روسيا أوكرانيا.

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ووفقا للتقرير فقد أعلن البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يشاهد البيان الافتتاحي للنواب ديفين نونيز - لكنه لن يشاهد بقية جلسة اليوم.

وقال السكرتير الصحفي ستيفاني جريشام "الرئيس سيراقب البيان الافتتاحي لعضو الكونجرس ديفيد نونيس ، لكن بقية اليوم سيعمل بجد من أجل الشعب الأمريكي".

وفي بيانه ، قرأ نونيس نسخة مكالمة ترامب الهاتفية الأولى مع الرئيس الأوكراني ، والتي تم إصدارها مع بدء الجلسة،وعلى الجانب الاخر أصر البيت الأبيض وترامب على أنه ليس لديه وقت لمشاهدة جلسة الاستماع العلنية الأولى.

وطلب ادم شيف رئيس اللجنة من الرئيس دونالد ترامب أن يفرج عن الاف السجلات التي امر وزارة الخارجية بعدم عرضها. قائلا "نطلب من الرئيس التوقف عن عرقلة التحقيق في قضية المساءلة ، وبينما نشعر بالامتنان لقيامه بإصدار وثيقة واحدة ، فقد عرقل الشهود وشهاداتهم" مضيفا انه يود ان يشرح للشعب الامريكي سبب هذا القرار.