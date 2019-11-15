شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: مارى يوفانوفيتش.. رهان الديمقراطيين فى ثانى جلسات عزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر عقد الجولة الثانية من جلسات الاستماع العلنية في الكونجرس الامريكي بشأن التحقيقات الجارية في قضية عزل ترامب مساء اليوم، حيث تستعد السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش للإدلاء بشهادتها، والتى يراهن الديمقراطيين عليها فى أن تكون سبباً فى إدانة ترامب

يذكر أن يوفانوفيتش دبلوماسية تم سحبها بشكل مفاجىء من كييف بتوجيهات شخصية من الرئيس ترامب وقد اتخذ هذا القرار بعد حملة استمرت لعدة أشهر ضد السفيرة السابقة بقيادة محاميه رودي جولياني وآخرين.

وادلت يوفانوفيتش بشهادتها خلف أبواب مغلقة الشهر الماضي ، لكن جلسة الاستماع العلنية اليوم ستكون مختلفة حيث ستكون فرصتها الأولى لتخبر الشعب الامريكي بجانبها من القصة.

وبحسب شبكة سي ان ان الامريكية رفض عمدة مدينة نيويورك السابق الادعاءات ضد يوفانوفيتش قائلا : ان هذه الاتهامات التي لسي لها أساس من الصحة لا تعد سببا لإطاحة السفيرة السابقة من منصبها مشيرا انها ضربة كبيرة لحياتها الدبلوماسية.

ويحاول الديمقراطيون تصويرها كضحية لمخططات جولياني، في شهادتها الخاصة ، قالت إنها شعرت "بالتهديد" و "بالقلق" من تعليقات وأفعال ترامب.

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ووفقا لشبكة سي ان ان الامريكية فمن المتوقع ان تتخذ الجلسة العلنية المسار التالى فى الجولة الاولى من الاسئلة حيث سيقوم كل من رئيس اللجنة ، النائب آدم شيف من كاليفورنيا ، والعضو الجمهوري البارز ، النائب ديفين نونيس ، أيضًا من كاليفورنيا ، بتقسيم تساوي 90 دقيقة من الاستجواب في بداية الجلسة.

وبالنسبة للديمقراطيين فسيقود دانييل جولدمان ، المدعي الفيدرالي السابق في مقاطعة ساوثرن نيويورك بداية الاستجواب.

ومن الحزب الجمهوري ، سيكون ستيف كاستور ، كبير محققي التحقيق في لجنة الرقابة في مجلس النواب الذي تم تفصيله إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ، إلى جانب رئيسه النائب جيم جوردان ، وسيكون لبقية الأعضاء 5 دقائق لاستجواب الشهود.