شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية تنفى بناء أسوار فولاذية وإسمنتية حول العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ 7 أمتار، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الشركة، أنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن العاصمة الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أى حواجز أو أسوار.

وأضافت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها على مساحة 170 ألف فدان، وبالتالي لا يمكن إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، مُشيرةً إلى أنه يتم إنشاء أسوار داخلية فقط حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، لافتةً إلى أن الحي السكني الثالث يشهد تنفيذ نحو 697 عمارة بواقع 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بواقع 328 وحدة سكنية، ويشهد الحي السكني الخامس تنفيذ 295 عمارة، و105 فيلات، تضم وحدات لأغراض سكنية وتجارية وإدارية، فضلاً عن مشروعات الإسكان الأخرى وتتضمن نحو 2174 عمارة، تضم نحو 63 ألف وحدة سكنية ونحو 2620 فيلا، هذا بخلاف المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى.