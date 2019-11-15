شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة عين شمس يستقبل الطلبة للمشاركة فى نسخته الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة، بجامعة عين شمس "ASMUN" فى نسخته الثالثة عشر، في استقبال طلبات الراغبين من طلاب الجامعة في الالتحاق به كأعضاء باللجنة التنظيمية العامة ولجنة الأكاديمية.

و تعد هذه المرحلة من أهم فعاليات النموذج كل عام حيث يتقدم عدد كبير من الطلاب و يتم تصفيتهم للوصول للعدد المحدد الممثل للجزء الأكاديمي بالنموذج، والذين يعدون قوام وأساس نموذج المحاكاة.

ويستمر النموذج لمدة أربعة أسابيع في استقبال الطلاب من مختلف الكليات والجامعات.

Advertisements

ويقام نموذج محاكاة الأمم المتحدة التابع لكلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد ديهوم المشرف الأكاديمي للنموذج، والذى يستهدف زيادة الوعي الثقافي والحضاري لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الشخصية وكيفية التعبير عن آرائهم و مواكبة الأحداث العالمية .

ويعقد النموذج على مدار العام الثالث عشر على التوالي بعد أن تأسس على يد مجموعة من طلاب كلية الحقوق في عام 2007 ونجح طلاب النموذج في الحصول على اعتماد وزارتي الثقافة والخارجية ومكتب الأمم المتحدة في مصر، و أن هذا عام من الأعوام الخاصة للنموذج، وإنه سيكون مليء بالمفاجآت السارة للطلاب .