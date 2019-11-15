شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربي" تشارك فى معرض (WERPEX) بكينيا للمياه والكهرباء والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض (WERPEX) المصاحب لأحد أهم المؤتمرات في قارة افريقيا للمياه والكهرباء والطاقة المتجددة المقام بمدينة نيروبى بدولة كينيا ، الذى أقيم خلال الفترة من 11-13 نوفمبر الجارى.

وتشارك الوزارة خلال المعرض بعرض منتجات عدد من الشركات التابعة لها ومنها ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة والمعدات الأمنية من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، كما تم عرض معدات وأنظمة مكافحة الحرائق ومعدات الأختبار والقياس إنتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى كابلات النحاس والألومنيوم والكابلات الهوائية ذات الضغط العالى إنتاج شركة حلوان للصناعات غيرالحديدية، إلى جانب عرض مولدات الكهرباء ووحدات الرى المختلفة إنتاج شركة حلوان لمحركات الديزل، وكذا عرض الأدوات والمعدات الزراعية تصنيع شركة حلوان للآلات والمعدات، وتم عرض ماكيتات لمحطات معالجة المياة الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى التى تقوم بتنفيذها شركة قها للصناعات الكيماوية.

وتأتي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض استكمالاً لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى تلك الدول ،وتعد دولة كينيا البوابة الإقليمية للنفاذ إلى دول شرق إفريقيا والذى يحقق دعم أهداف الرئاسة المصرية الحالية للإتحاد الأفريقى.

وخلال الإفتتاح ألقت رئيسة وفد الإنتاج الحربي وممثلة الوزارة كلمتها التى أكدت فيها على التعاون البناء والصادق للوزارة مع الدول الشقيقة في أفريقيا وتقديم الدعم للشركات فى هذه الدول من خلال تنظيم دورات تدريبية للإستفادة من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجودة بشركات الإنتاج الحربى وأكدت على أهتمام الوزارة بالتواجد فى السوق الكيني الذي يعتبر من أهم الأسواق الأفريقية وأعربت عن تطلع الوزارة لأن يكون هذا المعرض فرصة لتغزو منتجات الإنتاج الحربي جميع أسواق دول إفريقيا إيماناً بأهمية التعاون بين دول القارة الإفريقية بما يعود بالنفع علي شعوبها.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع المستخدمة فى الشركات الكينية والشركات من مختلف الدول المشاركة ، كما تعد فرصة هامة للوزارة للبحث عن وكلاء لمنتجات الإنتاج الحربي فى دولة كينيا والدول المشاركة.

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