شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشارك جامعة سيناء احتفالها بتخريج دفعة جديدة من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي مساء أمس الخميس في حفل جامعة سيناء بتخريج الدفعة العاشرة ربيع 2019 من طلاب فرع الجامعة بالعريش، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي السابق، والدكتور حاتم البلك ، رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع الأكاديمي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال بيان صادر اليوم الجمعة ، عن وزارة التعليم العالى ، أن الوزير أكد فى كلمته التي القاها خلال الحفل على الدعم الذي تقدمه الدولة للشباب ومواجهة تحديات العصر، مشيراً إلى دور الجامعات في تأهيل الشباب لمواجهة تلك التحديات، لافتاً الى الدور الهام الذي تلعبه الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالي المصرية، وإعداد الشباب لسوق العمل وخدمة الوطن في كافة المجالات.

وطالب عبدالغفار الجامعات بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية وفقاً للمعايير العلمية العالمية وتطوير المناهج ، ووجه الوزير التهنئة للخريجين وأسرهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها أسر الطلاب لتخريج كوادر علمية تسهم في بناء الوطن، وتحقيق أهدافه ، مشيدا خلال كلمته بالدور الوطني الذي يقوم به الدكتور حسن راتب ، في دعم النابغين والمتفوقين من شباب الوطن.

ولفت الوزير خلال كلمته الخريجين إلى ضرورة الاستمرار في تحصيل العلم ودور ذلك في مواجهة تحديات سوق العمل والتي تتطلب مزيدا من المهارات والتي يتم اكتسابها من خلال الخبرات واستمراريه التعلم.

ومن جانبه عبر الدكتور حسن راتب ، عن سعادته بالإنجاز الذي حققته الجامعة منذ نشأتها في عام 2005 ومواجهة التحديات والصعاب التي واجهته منذ بدء التفكير في الاستثمار بأرض سيناء ، واستعرض ، أعمال التوسعات التي تشهدها الجامعة وافتتاح فرع أخر لها بمدينة القنطرة وزيادة عدد الكليات بها .

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ومن جانبه ،تحدث الدكتور حاتم البلك ، عن دور الجامعة في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واستمرار أعمال التطوير داخل الجامعة على كافة الأصعدة، مشيداً في ذات الوقت بتسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على المكانة التي وصلت اليها الجامعة وما تلعبه من دور وطني لإتاحة التعليم في سيناء، كما تناول ملامح من مسيرة العطاء للجامعة، موجهاً الشكر للقوات المسلحة والشرطة لما يقدموه من تسهيلات أمنية ولوجستية تضمن استمرار نجاح الجامعة.

في حين وجه الدكتور مفيد شهاب التحية للدكتور خالد عبدالغفار مشيداً بدوره في قيادة منظومة التعليم العالي بمصر ، مؤكداً على دور الخريجين في خدمة المجتمع وبدء مرحلة العطاء وإتقان العمل ، كما توجه بالتهنئة لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب محفزًا إياهم بضرورة الاستمرارية بالحفاظ على النجاح وخدمة الوطن.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الجامعة والتوسعات التي شهدتها من حيث عدد الكليات وتزايد أعداد الطلاب الملتحقين بها، وافتتاح فرع الجامعة بمدينة القنطرة ، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.