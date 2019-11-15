شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح المسجد الكبير بكفر عليم بالقليوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وعبر أهالى القرية عن شكرهم للوزارة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهودها لتطوير مساجد الله وتجديدها، مؤكدين أن الوزارة استجابت لهم لإنهاء اجراءات فتح المسجد بعد غلقه 4 سنوات للتجديد.
ودعى الأهالى وزير الأوقاف للصلاة فى المسجد للاحتفال بتجديده وسط الأهالى، وتقديم الشكر له لما له من دور فى أعمال التجديدات التى تتم بمساجد الوزارة.
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