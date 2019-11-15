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وزارة الأوقاف تفتتح المسجد الكبير بكفر عليم بالقليوبية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة المسجد الكبير بقرية كفر عليم التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تجديده بالكامل.

 

 

وعبر أهالى القرية عن شكرهم للوزارة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهودها لتطوير مساجد الله وتجديدها، مؤكدين أن الوزارة استجابت لهم لإنهاء اجراءات فتح المسجد بعد غلقه 4 سنوات للتجديد.

 

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ودعى الأهالى وزير الأوقاف للصلاة فى المسجد للاحتفال بتجديده وسط الأهالى، وتقديم الشكر له لما له من دور فى أعمال التجديدات التى تتم بمساجد الوزارة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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