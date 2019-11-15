شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : ارتفاع صادرات الجوافة والرمان لـ27 ألف طن للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الجوافة والرمان الى 27 ألف طن، منذ بدء التصدير وحتى 6 من الشهر الجارى .

وأكد تقرير الحجر الزراعى ، أن صادرات الفراولة احتلت المركز الثامن بإجمالى 19 الف و 585 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 8067 طن ، موضحا أنه جارى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية .

قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، إن الصادرات الزراعية ، شهدت طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي ، بسب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، ويجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات المحجرية، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة ، واتخاذ إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير.