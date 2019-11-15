القبض على شقيقين لتنقيبهما عن الآثار بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شقيقين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 16 شارع محمود المغربي بمنطقة بطن البقرة دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

انتقل الرواد إبراهيم كرم ومحمد عاطف ورامي عبد العال ومحمود كمال وإسلام طه ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من "م.م" عامل معماري ومقيم بالعقار المشار إليه، "م.م" عامل معماري ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما وعثر على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي فأس حديدية، 2 كوريك بيد خشبية، أزمة حديدية.

وبمواجهتهما أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.