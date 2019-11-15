"خراب ديار".. 8 أشهر صيانة انتهت بتفحم "مركب الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات حريق هائل اندلع في مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، اليوم الجمعة. الحريق اندلع في مركب "نايل سكيب" تحت الإصلاح، والتي توقفت عن العمل منذ 8 أشهر لإجراء عملية الصيانة اللازمة. المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وامتدت النيران إلى عدة طوابق بالمركب، وسط محاولات رجال الإطفاء لمحاصرتها والتقليل الخسائر التي قدرت بملايين الجنيهات. Advertisements البداية تعدو إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب بنهر النيل. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، ويعكف رجال الدفاع المدني على إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات.

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