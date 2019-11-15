الأربعاء.. افتتاح مؤتمر مركز توثيق أدب الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، الأربعاء القادم، المؤتمر السنوى الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل.

وقال الأمين العام للمؤتمر أشرف قادوس، في تصريح اليوم الجمعة، إنه سيتم في الجلسة الافتتاحية تكريم 9 أدباء من 6 دول أفريقية؛ هي: السنغال - جنوب السودان – نيجيريا – تشاد – أثيوبيا – جيبوتي، بالإضافة إلي 10 شخصيات مصرية ساهمت في الدراسات الأفريقية، وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية، ويشارك في هذه الدورة 32 باحثا من أصل 55 تقدموا للمشاركة، وستتم مناقشة بحوثهم عبر 6 جلسات علمية على مدار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

Advertisements

وأضاف قادوس أنه منذ العام الأول للمؤتمر تم اختيار يوم 20 نوفمبر لعقد المؤتمر وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة في مصر، موضحا أن هذه الدورة تدور حول: سمات شكل ومحتوى أدب الطفل واشكالياته المشتركة بأفريقيا، ثم معالجة أدب الطفل لقضايا المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة بأفريقيا، وكذلك أدب الطفل وتشكيل الهوية الثقافية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد الحدث السنوي الأبرز بمجال بحوث ودراسات أدب الطفل في مصر والعالم العربي، بفضل اهتمام مبدعى أدب الطفل من كتاب ورسامين ونقاد وباحثين.