محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، بتعزية أسر الشهيدين محمد محمود المسيك، ومحمد محمود مهدي، قبيل افتتاح المسجد الذي يحمل اسميهما بمدينة قويسنا.
وقدم وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن، ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة، وللأسرتين بالصبر والسلوان، وأن يخلف الله (عز وجل) كلا منهما خيرًا في شهيدها.
كان وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، افتتحا اليوم الجمعة، مسجد الشهيدين بمدينة قويسنا، الذي أعيد بناؤه على نفقة حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يعزيان أسرتي شهيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.