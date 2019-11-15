أخبار مصر | فصل إجباري أو تخفيض.. بيان مهم من مرصد الكهرباء للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فصل إجباري أو تخفيض.. بيان مهم من مرصد الكهرباء للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة، حيث بلغت 23 ألفا و 150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في بيان له اليوم، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 23 ألفا و 50 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 200 ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 550 ميجاوات.

وقال المركز القومي للتحكم، إن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 45 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، حيث يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.